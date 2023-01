Nedbør i store mængder på vej - måske snestorm sidst på ugen

For både disse tre byer og resten af landet gælder det, at det er fredag og lørdag, der er risiko for minusgrader og derfor nedbør som sne eller slud. I kombination med at der begge dage spås megen vind, er der altså risiko for snestorm disse dage. Med højere temperaturer i sigte efter weekenden vil effekten dog formentlig blive kortvarig.