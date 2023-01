Tavs Prins Joachim trådte ind til sin mors nytårstaffel

- Det er jo ikke vigtigt at afskaffe helligdagen i sig selv, men det er vigtigt for Danmark at få fremrykket de udgifter, der er på forsvarsområdet, lyder det.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har som en af de få ministre set sig nødsaget til at melde afbud. Det skyldes, at han i kraft af sin ministerpost befinder sig i udlandet.

Det lader også til, at danskerne tager revanche efter to år med aflysninger. Folk er mødt op i hobetal for at få et glimt af kongehusets medlemmer og gæsterne.

Inde i palæet er der dækket fint op til gæsterne. Søndag aften sætter de sig alle til bords i Riddersalen i palæet.

Menuen står blandt andet på torsk med spinat og rødbeder samt kronhjort-kotelet med stegt pære, morkelmousse og pebersauce.

Middagen bliver serveret på det såkaldte Ordensstel, der er udsmykket med Elefantordenen i kæde.

Både dronningen, kronprinsparret og prins Joachim mødte op med Elefantorden, som kun denne ene aften bæres i guldkæde, om halsen.