Katolsk biskop: Benedikt var en af de største paver i nyere tid

En rapport fra januar i år kritiserede Benedikt for som ærkebiskop i München i 1980’erne ikke at have stoppet fire præster, der begik seksuelle overgreb.

Pave Benedikt afviste selv at have gjort noget galt og blev støttet af Vatikanet.

Czeslaw Kozon mener, at det er forventeligt med kritik af den afdøde pave, men han finder den ”uberettiget”.

- Den stærke kritik af ham, som sikkert vil følge ham og præge hans eftermæle, er helt uberettiget.

- Som pave var det hans opgave at forklare og forsvare Kirkens lære, men i en tid, hvor mange sætter spørgsmålstegn ved den, er det forventeligt, at man forsøger at tegne et negativt billede af ham, siger Kozon i udtalelsen.

Pave Frans vil 5. januar stå i spidsen for ekspavens begravelse, oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters.