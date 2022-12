B.T.-redaktør vinker farvel til papiravis: Ingen forretning i det

Fredag aften stod den ansvarshavende chefredaktør for B.T., Pernille Holbøll, og så de sidste trykte udgaver af B.T. blive trykt på papir og sendt ud til løssalg. Når de danske avislæsere vågner op søndag i 2023, kan de nemlig ikke længere finde en dagsfrisk papirudgave af B.T.

- Det er enden på et kapitel. Men jeg tænker også meget på, at det er fortsættelsen af et nyt kapitel. Et ret fedt kapitel for B.T., siger hun.