Undersøgelse viser alvorlig korrosion på en række gamle altaner

Der var også ulykker i forbindelse med to fester i 2016 og 2020. Det resulterede i alvorlige skader og hjerneblødninger.

I 2020 førte det til, at flere brancheorganisationer og eksperter opfordrede til, at der skulle føres tilsyn med altaner. I dag er det bygningsejeren som har ansvaret for, om altanerne er i god stand.

Men ifølge Teknologiens Hus, Ingeniøren, afviste daværende boligminister Kaare Dybvad Bek (S) ønsket. Han henviste til, at bygningsejeren i forvejen skal tilse altanerne og sørge for, at de er i god stand.