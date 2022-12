Det betyder blandt andet, at det er forbudt at flytte æg, høns og andre fugle uden en speciel tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

For at skærme sin besætning mod smitte af fugleinfluenza bør ejere holde sine fjerkræ inde eller overdækket for at forhindre smitte fra vilde fugle, hvis der er tale om en større besætning.

Derudover bør fuglebesætninger blive fodret under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand, lyder det fra myndighederne.

Oplever fugleejerne en mistanke om influenza i deres besætning, som for eksempel kan være luftvejssymptomer eller høj dødelighed, bør der tages kontakt til en dyrlæge, fortsætter Fødevarestyrelsen.