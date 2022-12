Bandefolk beholder statsborgerskab efter opgør

Bandeparagraffen er en skærpende strafbestemmelse, som giver retten mulighed for at stramme strafskruen i sager om bandekriminalitet. Og siden sidste år giver den altså også mulighed for frakendelse af statsborgerskabet.

Formålet med frakendelse af det danske statsborgerskab er, at det åbner døren for en udvisningsdom.

Men Retten i Odense afviste altså, at de seks mænd kunne fratages det danske statsborgerskab i den konkrete sag. De blev dog idømt mellem to år og seks måneders fængsel og tre år og fire måneders fængsel for deres rolle i knivoverfaldet.

- For fire af dem finder retten, at der er tvivl om, hvorvidt de har dobbelt statsborgerskab, og så kan de ikke frakendes deres danske, for man må ikke gøre folk statsløse, siger Daniel Dokkedahl.