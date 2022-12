Droner forstyrrer oftere lufthavnstrafikken

- Samtidig er barrieren for at deltage i luftfart sænket, fordi droner er så let tilgængelige, siger Troels Boe.

Den øgede tilgængelighed til at flyve med drone medfører ifølge Trafikstyrelsen flere udfordringer.

Derfor påbegynder styrelsen nu en kampagne, der har til formål at øge kendskabet til reglerne, når det gælder droneflyvning.

- Hovedreglerne er, at du skal være mindst 15 år for at flyve med drone, der må ikke flyves højere end 120 meter, og du skal holde dig ude af sikkerhedszoner, siger Troels Boe.

Sikkerhedszoner er først og fremmest områder omkring lufthavne. Derudover må der heller ikke flyves med drone i særlige naturzoner og områder, hvor der for eksempel er politistationer og fængsler.