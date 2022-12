Terrorsag fra Holbæk har udløst hidtil strengeste terrorstraf

For selv om de er frifundet for anklagen om at have medvirket til Ali Al Masrys terrorplaner, så er de dømt for at have bistået Al Masry i at yde støtte til hustruens bror.

For hustruens vedkommende drejer det sig om en overførsel af et beløb svarende til cirka 4.500 kroner. For brorens vedkommende cirka 17.000.

Hustruen er også dømt for at have hjulpet sin bror med at oprette en WhatsApp-konto.

Al Masry har to uger til at beslutte, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

Hans hustru har valgt at modtage dommen, og hun kan efter at have siddet varetægtsfængslet siden februar 2021 forlade retten som en fri kvinde. Hendes straf er udstået med varetægtsfængslingen - og mere til.