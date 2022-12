Beruset vanvidsbilist får fem års fængsel for dødsulykke

Den mandlige bilist, der i dag er 24 år, mistede herredømmet, hvorefter bilen snittede nogle træer, roterede flere gange og til sidst ramte nogle større træer.

I BMW’en befandt sig fire passagerer. En mand på 26 år døde, og tre fik alvorlige skader.

I sit oplæg til nævningetinget opfordrede anklageren til en straf på fængsel i otte år til føreren, der var beruset.

Bilistens promille var 1,27, og han erkendte sig skyldig, oplyser Retten i Hjørring på sin hjemmeside.

Dommere og nævninger var enige om at fastsætte straffen til fængsel i fem år. I sanktionen indgår også, at bilisten er frakendt retten til at køre bil i tre år og seks måneder, oplyser retten.