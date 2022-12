Derfor kan det være en god ide, hvis man sikrer de svage punkter i sit hus. Oftest vil det være vinduer.

»Vi ved, at det er vinduerne, der lægger hårdest for, når der er tale om indbrud, men det kan man sikre ved at sørge for, at man har glaslisterne skruet i med nogle stålskruer,« siger Jørn Juhl Nielsen.

Det er nemlig sjældent, at tyvene er interesseret i at smadre en rude for at komme ind grundet larmen. Det er besværligt at komme igennem glasskårene, og det øger risikoen for at efterlade spor. Derfor vil indbrudstyve hellere fjerne glaslisten og pille ruden ud eller brække vinduet op ved at splitte træværket ad.

»Ved at sikre det vindue med stålskruer, vil indbrudstyven som det første kunne konstatere, at han ikke kan fjerne glaslisterne og dermed få vinduet taget ud af rammen. Allerede der kan tyven blive afskrækket,« siger Jørn Juhl Nielsen.

Prisen er tilmed overkommelig, da det blot koster i omegnen af »80 kroner og lidt knofedt,« siger han.

Gratis overvågning at hente

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd slår en engelsk undersøgelse fast, at skal man kun gøre én ting for at sikre sit hus bedre mod indbrud, så skal man installere udendørs lys med sensor. Et regneeksempel fra rådet viser, at fire sensorlamper, der kun lyser, når nogen færdes uden for huset, vil resultere i et elforbrug på omkring 25 kr. for fire måneder med de nuværende elpriser.

I 2021 havde 46 pct. af de danske husejere allerede installeret sensorstyret lys, men har man ikke lys med sensor eller planer om at anskaffe sig det, så er der råd for sagen.

Der er ret meget gratis overvågning at skaffe sig, hvis man lige tager et kritisk syn på, hvordan husets have har udviklet sig, mener Jørn Juhl Nielsen.

»Man kan sikre det ved at klippe noget bevoksning ned, som gør at man får noget gratis overvågning fra både naboer, genboer og forbipasserende på vejen, så det ikke længere er et sted, der er i skjul«.

Hvis man trods alt ikke er interesseret i at beskære sine buske og hække, så peger Jørn Juhl Nielsen på, at man i stedet kan starte med at sikre de steder, hvor der er størst risiko for indbrud.

»Den rigtige måde at vejlede folk på, er at få folk til at overveje de svageste steder i deres hus. Når du så har gjort noget ved det svageste, så kan man jo gå videre til det næst-svageste, og så til det tredjesvageste«.

Selvom Det Kriminalpræventive Råd forventer flere indbrud end de seneste to år, så vurderer rådets analytiker Jonas Mannov, at Danmark stadig følger tendensen til færre og færre indbrud, som vi har set de seneste ti år.