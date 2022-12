Dansk Sprognævn og en jury har kåret Kyiv som årets ord

Med i feltet af nominerede ord var der blandt andet også ord som blodbold, inflation, københavnske saloner og migrantarbejder.

Årets Ord er blevet kåret siden 2008. I de to forgangne år har de ord, som gik med prisen været præget af coronapandemien. I 2021 var det coronapas, og i 2020 var det samfundssind.

Kriterierne for ordet er ikke, at det nødvendigvis skal være nyt. Det kan også være et ord, som har fået en ny betydning.

I juryen sider Andrea Alberte Stengaard, assisterende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Thomas Hestbæk Andersen, direktør i Dansk Sprognævn, journalist og forfatter Amalie Langballe og Anne Kirstine Cramon, som er debattør og radiovært.