Knap 3,2 mio. danskere har allerede oplevet mindst én gang at have halskriller, hovedpine, hoste, feber eller andet, fordi de har været igennem en omgang coronainfektion. Og meget tyder på, at mange af os i den kommende tid skal smittes endnu engang – også selv om vi har fået både tre og fire covid-19-vacciner.

For ifølge Statens Serum Institut er ikke blot smitten og antallet af indlæggelser i vækst. Det er også antallet af registrerede reinfektioner. Faktisk udgør mennesker, der allerede har haft covid-19 mindst én gang tidligere, nu over halvdelen af de nysmittede, lyder det fra direktør i SSI Henrik Ullum på baggrund af de nyeste smittedata.