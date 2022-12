59-årig kranfører er død efter arbejdsulykke på Sjælland

- Det har desværre ikke været muligt, og himlen har i dag fået en stjerne. Kjeld vil være savnet iblandt os alle, han var et fantastisk menneske!

Ifølge TV2 Øst har arbejdspladsen efter ulykken fået to strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Det ene handler om at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte elementer.

Det andet om at sikre, at arbejdet med montage af kabler i master foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt at løftetilbehøret vælges, så det passer til de elementer, der håndteres.