Investorer anker frifindelse af Thomas Borgen

Det skriver mediet FinansWatch.

Erstatningssagen mod Thomas Borgen udspringer af sagen om bankens filial i Estland, hvor kriminelle i årevis hvidvaskede milliarder.

Investorerne mener at have tabt penge, fordi banken ikke med det samme orienterede markedet om den mulige hvidvask og undlod at tage de nødvendige skridt.

Den 8. november blev Thomas Borgen frifundet af tre enige dommere ved Retten i Lyngby.

I et skriftligt svar til FinansWatch bekræfter Borgen, at sagen er anket.