61-årig mand er dræbt af skud i Grønland

Politiet nævner ikke, om det har en formodning om et motiv.

Grønlands Politi skriver i pressemeddelelsen, at det vurderer, at der sikkerhedsmæssigt er ro på.

Politiet har anmodet de lokale myndigheder om at sætte gang i et kriseberedskab for de berørte borgere.

Vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard siger i pressemeddelelsen, at der nu går et større efterforskningsarbejde i gang.

Politiet skal blandt andet afhøre en række vidner.

Derfor er det ikke muligt for politiet at oplyse nærmere om sagens omstændigheder for nuværende, lyder det.

Den afdødes nærmeste pårørende er underrettet.