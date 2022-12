Styrelse sætter sanktionering af kontanthjælpsmodtagere i bero

Kontanthjælpsmodtagere må fremover gerne tage på indkøbsture til eksempelvis Tyskland, uden at de risikerer at blive trukket i deres kontanthjælp.

Det er en af pointerne i et brev, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fredag har sendt til landets kommuner. Her fremgår det blandt andet, at sanktionering for korterevarende ophold i udlandet efter lov om aktiv social politik sættes i bero.