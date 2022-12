Torsdag blev flere af Forsvarsministeriet hjemmesider sat ud af spil af et såkaldt overbelastningsangreb.

I flere timer kunne man ikke tilgå ministeriets egen hjemmeside. Det samme gjaldt Forsvarets samt Forsvarets Efterretningstjenestes og Center for Cybersikkerheds hjemmesider.

I første omgang lød det, at der var tale om en teknisk fejl. Men efter nogle timer meddelte Forsvarsministeriet, at et DDoS-angreb mod webserverne var årsagen.