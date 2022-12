Sidste fly afgår på ruten mellem Karup og København

Brancheforeningen for virksomheder, der er aktive i dansk luftfart, Dansk Luftfart, begræder nyheden.

- Vi synes, det er super trist, at en lufthavn, der har eksisteret i så mange år, ikke kan opretholde driften. Vi håber, muligheden for at genoptage aktiviteten vil vise sig på et senere tidspunkt, siger sekretariatschef i Dansk Luftfart Per Henriksen.

Formand for lufthavnen og borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek har for nylig udtalt, at han ikke vil kommentere de langsigtede planer for lufthavnen, skulle en aftale med en ny operatør ikke lande.

For at redde lufthavnen vil otte ud af ni borgmestre i kommunerne have staten til at yde tilskud ifølge en rundspørge fra TV Midtvest.

- Udfordringen med Midtjyllands Lufthavn er økonomi. Så hvis der var en mulighed for statsstøtte, så ville det være med til at understøtte, at ruten kan opretholdes, siger Ib Lauritsen (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune, til TV Midtvest.