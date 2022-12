Lis Lund er færdig med at gå for i dag. Hun træder ned fra løbebåndet, griber ud efter sit håndklæde og tørrer sveden af ansigtet.

Træningen er effektiv. Så effektiv, at den har forandret hendes liv. Og ikke mindst: Den erstattede en operation, som kunne medføre, at hun måtte have amputeret benet.