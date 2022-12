Hver femte oplever at blive overvåget på jobbet

- Men det vigtige er, at man ikke har en frygt for, at man bliver målt på en eller anden måde, siger hun.

Over 60 procent oplever, at der bliver indsamlet data om dem, mens de arbejder. 20 procent oplever det altså som decideret overvågning.

En 31-årig kvindelig kontormedarbejder fortæller for eksempel om, at hun blev kaldt til samtale efter at have bestilt en kjole online i en formiddagspause.

En sundhedsmedarbejder blev ringet op, fordi personen havde befundet sig 15 minutter det samme sted, uden arbejdsplanen foreskrev det. Vedkommende var blevet dårlig og havde sat sig på en bænk.

Sådanne eksempler vækker bekymring hos IDA.

- Vi er mennesker og ikke maskiner, og vi kommer til at mangle det menneskelige aspekt, når vi agerer på de her ting, siger Malene Matthisson-Hansen.