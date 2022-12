Danmark er blevet markant bedre til at forebygge rygning

Tobaksvarer er røget ned under disken. Cigaretpakkerne er blevet neutrale. Og så er der indført røgfri skoletid i hele landet.

De seneste to år har budt på flere tiltag, der skal gøre det mindre tillokkende at ryge. Og det kan forklare, at Danmark siden 2020 - sammenlignet med resten af Europa - er blevet bedre til at forebygge rygning.