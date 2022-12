»Jeg kan godt mærke, når jeg snakker om det. Det var alligevel lidt vildt.«

Dagen efter at have stillet sig frem på TV2 Øst og fortalt om, hvordan han ved en fejl blev ledt ind i den modsatte vejbane med modkørende trafik på Storebæltsbroen, kan man godt mærke på Morten Nikolajsen fra Næstved, at den skræmmende oplevelse endnu ikke har sat sig helt.