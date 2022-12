Politikere vil undgå badezoner og bøder i København

I dag er der tre havnebade og 11 badezoner i Københavns Havn.

Men der bliver også badet uden for badezonerne. By & Havn anslår ifølge TV 2 Lorry, at omkring 200.000 hvert år bader ulovligt i Københavns Havn.

At forslaget nu er vedtaget betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen skal undersøge, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre - og om der skal være udvalgte zoner, hvor badning ikke er tilladt.