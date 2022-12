Søofficerens forsvarer, advokat Torben Koch, fortæller, at han erkender at have kysset kadetaspiranterne, men at han nægter sig skyldig i tiltalen.

- Han erkender, at han gjorde det i fuldskab, og at det var fjollet og dumt. Men han havde ikke til hensigt at krænke nogen, og der lå ikke noget seksuelt i det, siger Torben Koch.

Forsvareren fortæller, at episoderne fandt sted efter messemiddage, hvor man fejrede afslutningen på et togt.

- Efter middagen blev ”den hvide dug trukket af”. Det betyder, at ingen var i tjeneste mere. Man havde fri og kunne gøre, hvad man ville, og alle blev meget fulde, fortæller Torben Koch.

Retten i Hjørring ventes at afsige dom i sagen fredag eftermiddag.