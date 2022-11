Forsvaret indstiller eftersøgning efter mand ud for Skagen

- Området er afsøgt uden resultat. Eftersøgningen indstilles, skriver Forsvaret på det sociale medie Twitter omkring klokken 17.

Den filippinske mand blev sidst set på et civilt tankskib mandag klokken 17.30, men det blev først opdaget, at han var væk, tirsdag morgen.

Til Ritzau siger Claus Elberth, major og vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, at vurderingen er, at det ikke længere giver mening at lede efter manden. For man overlever ikke længe i havet i vinteren.

- Mest sandsynligt har manden været almindeligt påklædt, når man går rundt på skibet, og så overlever man rent faktisk ikke særlig lang tid, siger han.