Nu skal Thulesen Dahl og Skaarup vidne mod Messerschmidt

Thulesen Dahl har siden forladt politik.

Peter Skaarup, som i dag er medlem af Danmarksdemokraterne, fortalte under sagen i Lyngby, at han ikke ”havde nogen EU-konference på tapetet” under sommergruppemødet i Skagen.

Da Messerschmidt i sidste uge afgav forklaring i Retten på Frederiksberg, ændrede han sin forklaring, i forhold til hvad han tidligere har fortalt til politiet og i retten.

Nu huskede Messerschmidt nemlig, at det var Skaarup, der ved et DF-arrangement omkring årsskiftet 2014-2015 kom med idéen om at indlejre et EU-seminar på sommergruppemødet.

Sagen på Frederiksberg er i store træk en gentagelse af den sag, som kørte sidste år ved Retten i Lyngby. Her blev dommeren efterfølgende erklæret inhabil, og derfor skal sagen gå om.

Formelt føres sagen stadig ved Retten i Lyngby, men dommeren er fra Frederiksberg, og det foregår på Frederiksberg.

Messerschmidt er ud over EU-svig anklaget for sammen med sin tidligere assistent at have lavet en falsk kontrakt, som blev fremsendt som dokumentation til Meld.

Messerschmidt og assistenten nægter sig skyldige.