Udvalg i Helsingør Kommune kritiserer Benedikte Kiærs opførsel

I udtalelsen skriver politikerne, at Benedikte Kiær burde have afstået fra at give sine holdninger til kende over for medarbejderne.

- Det er borgmesterens ansvar som den øverste leder at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, skriver udvalget ifølge Politiken.

Det kritiserer også, at der har været en uhensigtsmæssig kommunikation fra borgmesterens side.

Udvalget skriver, at det håber, at medarbejderne hurtigt kan vende tilbage til en god hverdag.

Kritikken kommer efter, at de to fagforeninger Djøf og HK tidligere på ugen kritiserede en advokatundersøgelse af borgmesterens opførsel over for de sygemeldte medarbejdere.