Det er samtidig mere end en halvering sammenlignet med uge 41, hvor 9015 efter en PCR-test fik besked om, at de var smittet med coronavirus.

Det hører dog med til billedet, at antallet af udførte PCR-test er faldet til 36.459 mod 39.429 ugen før.

Til gengæld er der også færre af de testede, som får at vide, at de er smittet med coronavirus. Sådan har tendensen været i mange uger.

I uge 46 var det 11,3 procent af de testede, der fik at vide, at de havde covid-19. Det er et lille fald fra 11,7 procent ugen inden.