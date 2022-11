Butikker og læger vil stoppe alkoholsalg til unge med digitalt tjek

I stedet for at den ansatte bag kassen skal se på kunden, vurdere kundens alder og eventuelt bede om at se id, bør det ifølge forslaget flyttes over til en digital løsning.

Når eksempelvis en flaske vodka skannes, skal man på kasseapparatet kunne se, at der er tale om en vare, det kræver en vis alder - 18 år - for at købe.

Når kunden bruger et betalingskort, skal den digitale løsning tjekke hos kundens pengeinstitut, om kunden er de fornødne 18 år. Er det ikke tilfældet, skal købet afvises.

Modellen vil ikke løse alle problemer, og betaler man eksempelvis med kontanter eller en voksens betalingskort, vil købet stadig kunne gå igennem.