Styrelse anmelder 56 forhandlere af ulovlige engangs-e-cigaretter

Hun siger desuden i meddelelsen, at styrelsen oplever, at engangs-e-cigaretterne stadig er et nyt produkt for mange forældre.

- Vi håber, at den samlede indsats i alt betyder, at det bliver sværere for forhandlere af de ulovlige engangs-e-cigaretter at nå børn og unge med produkter, der er skadelige for deres sundhed og udvikling, tilføjer kontorchefen.

Sikkerhedsstyrelsen har fået lukket 280 profiler på Snapchat, Instagram, TikTok og Facebook, hvor e-cigaretterne er blevet forsøgt solgt.

Der er også fundet 65 salgsannoncer på Den Blå Avis, Gul og Gratis og Trendsales. Annoncerne er blevet lukket.