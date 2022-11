Mere end hvert femte barn i psykiatrien bliver udsat for tvang

I 2015 var det 15,3 procent.

Ifølge Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, er det udtryk for, at tvang er blevet en del af hverdagen på afdelingerne i børne- og ungepsykiatrien, når så mange udsætte for tvang.

- Og man må bare sige, at den her tvang er enorme overgreb over for børnene i børne- og ungepsykiatrien, siger hun.

Ofte bliver der brugt tvang, fordi der mangler personale på afdelingerne, vurderer Jane Alrø Sørensen. Det tager nemlig mere tid og er mere ressourcekrævende at tale med og overbevise børn og unge om, at de eksempelvis skal spise.