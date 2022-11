Kvinden, der er dansk statsborger og oprindeligt er fra Varde-området, rejste til Syrien i 2014 med sin mand og deres børn på indtil de på et ukendt tidspunkt i 2018 blev taget til fange af kurdere.

Ifølge sigtelserne, som hun altså har erkendt, har hun ved at være rejst til Syrien med sin mand, som var aktiv i Islamisk Stat, fremmet Islamisk Stat og dermed bidraget »til, at Islamisk Stat kunne opretholde og konsolidere sin position i området.«

Det var først i september 2016, at det ifølge dansk lov blev forbudt at opholde sig i udvalgte konfliktområder, herunder i Syrien, og det er altså først herefter, at kvinden overtrådte den ene af de to sigtelser ved at opholde sig i området. Hun skal bl.a. have opholdt sig i Raqqa og Deir al-Zour-provinsen.