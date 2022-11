Blomster er temaet i semifinaleafsnittet, hvor deltagerne som den sidste af tre udfordringer skulle fortolke maleren Vincent van Goghs berømte maleri ”Solsikkerne”.

For at danne maleriets ramme valgte Klaus derfor at støbe chokolade i hvide plastik kabelbakker, som normalt bruges til at skjule kabler i.

- Det er ikke alt udstyr, man kan finde i bagebutikker, så jeg har simpelthen været i byggemarkedet, siger han i afsnittet.

- Efter en tur i opvaskeren fungerer de fint.

Den ene dommer - konditor Katrine Foged Thomsen - spørger, om det er kabelbakker, og da det bekræftes, ler hun.

Chokoladen blev farvet guld, så det lignede en gammel træramme, og farven kan males på med spiselige farver. Den støbte chokolade indgik ikke i selve kagen, men var placeret omkring den som dekorativ pynt.