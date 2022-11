16 kommuner søger igen om lov til at udskyde affaldsordning

16 ud af landets 98 kommuner har indtil videre ansøgt om at forlænge deadline for implementeringen. Det oplyser Miljøstyrelsen.

Styrelsen har opfordret kommunerne til ansøge om dispensation senest 15. november for at være sikker på, at ansøgningen kan nå at blive behandlet inden tidsfristen.

Ansøgningen fra kommunerne om yderligere dispensation kan skyldes to årsager. Den ene kan være problemer med at få nok skraldespande og skraldevogne.

Den anden kan være logistiske udfordringer i for eksempel sommerhusområder eller historiske byområder med flere fredede bygninger.