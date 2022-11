Da de første lastbiler med coronavacciner mellem jul og nytår 2020 trillede over den danske grænse, var de forbeholdt de svageste borgere og sundhedspersonalet. De efterfølgende måneder stod danskerne i kø for at lægge arm til stik, og flere regioner meldte om vaccinemangel. Godt to år efter er historien nu en ganske anden.