Økologisk gær tilbagekaldes grundet risiko for metalsplinter

Risiko for metalsplinter i dets økologiske gær har fået producenten Skærtoft Mølle A/S til at tilbagekalde produktet.

Metalsplinterne skyldes en teknisk fejl hos en udenlandsk producent. Det skriver Fødevarestyrelsen om tilbagekaldelsen på sin hjemmeside.

Den tekniske fejl betyder, at der er risiko for metalsplinter på 1-2 millimeter i Skærtofts økologiske gær.