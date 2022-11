Fra næste uge kan børn få influenzavaccine i vaccinationscentre

Forældrenes Landsorganisations formand Signe Nielsen siger til DR, at opbakningen har været lav, fordi det er besværligt for familierne.

Hun nævner, at ikke alle praktiserende læger tilbyder at vaccinere børn mod influenza i år.

Derfor kan forældre potentielt skulle henvende sig til flere forskellige praktiserende læger, hvis de vil have deres børn vaccinerede.

Hun tilføjer, at hun ikke er sikker på, hvor meget vaccinationscentre hjælper. I stedet foreslår hun, at man tilbyder vaccinen i barnets daginstitution, hvis man vil nå målet på 75 procent.

Det har været muligt for børn mellem to og seks år at blive vaccineret mod influenza siden 1. oktober.

Den primære grund til, at man tilbyder vaccinen til børn er, at de er meget smitsomme, når de har influenza. Det er derfor et forsøg på at bremse smittespredningen til mere sårbare personer.