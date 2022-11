34.000 kalkuner skal aflives efter fund af fugleinfluenza

- I slutningen af sidste måned havde vi et tilfælde af fugleinfluenza i en hobbybesætning på Als, og nu har vi så netop konstateret sygdommen hos en professionel avler. Udbruddene er desværre ikke helt uventede, siger hun.

Der blev fundet et stort antal døde kalkuner i besætningen. Det førte til, at Fødevarestyrelsen tog prøver fra dyrene tirsdag. Prøverne har vist, at besætningen er smittet med fugleinfluenza.

Udbruddet er det første hos en professionel besætning i efteråret.

Grunden til, at Fødevarestyrelsen hævede sin trusselsvurdering er blandt andet, at de store fugletræk er i gang, og fugleinfluenza spreder sig i Danmarks nabolande.