Indenfor blot en uge er der blevet fundet to forskellige invasive krabbearter i Roskilde Fjord, som er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land. De to nye arter kan være dårligt nyt for den danske strandkrabbe og for havmiljøet.

»At disse to nye krabbearter er udbredt i Roskilde Fjord, er yderst vigtig viden. De to arter er invasive. De kommer fra Asien, og kan begge potentielt påvirke vores miljø her i Danmark,« skriver havbiolog Maria Kristina Holst Palner på Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmeside.