Seks år efter drab har 24-årig meldt sig til retssag

Mandag sidder den i dag 24-årige mand ved siden af sin forsvarer, Jane Ranum, for at forsvarer sig mod beskyldningerne fra specialanklager Andreas Christensen.

- I hører ikke mig sige, at han trykkede på aftrækkeren. Men det er anklagemyndighedens opfattelse, at han deltog i planlægningen, og at han kørte i en af de to biler, lyder det fra Andreas Christensen i hans forelæggelse af sagen over for dommere og nævninger.

Af de fire, som blev anholdt dengang, blev tre frifundet. Den fjerde mand, Rached Hamade, blev dømt 14 års fængsel for drabet. Hamade var efter politiets opfattelse leder af banden Mongols, og drabet var angiveligt motiveret af et skyderi dagen før, hvor en 22-årig mand blev skudt i benene.