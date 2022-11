Eksperter advarer: Unges nikotinforbrug kan give varige hjerneskader

Han er formand for den arbejdsgruppe under Vidensråd for Forebyggelse, som står bag rapporten.

- Man får skabt en hjerne, der er bygget til at være afhængig - ikke bare af nikotin. Det kan også være af alkohol og stoffer. Man får simpelthen skabt de hjernebaner, der fremmer afhængighed senere i livet.

En anden konsekvens af unges nikotinforbrug er ifølge professoren, at nikotinforbrug hos børn og unge kan give koncentrationsbesvær og øget risiko for at udvikle angst og depression.

Jørgen Vestbo mener, at der skrues på en lang række knapper for at forebygge, at børn og unge får smag for de alternative nikotinprodukter.

- Det, vi ved fra tobaksforebyggelse, er, at man skal sætte bredt ind. Der skal være strukturelle tiltag - at man hæver prisen på produkterne og gør dem mindre tilgængelige. Så skal man huske, at skoletiden ikke bare er røgfri, men også nikotinfri, og sørge for, at det også håndhæves.