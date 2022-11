Glutenfri tortillas tilbagekaldes efter fund af gluten

Det er kendetegnet ved at have en lyserød emballage.

Majspandekagerne forhandles i Bilka og i udvalgte Føtex-butikker.

Af sikkerhedsmæssige årsager begrænser El Taco Truck ikke tilbagekaldelsen til specifikke partier af produktet.

Virksomheden opfordrer i stedet alle forbrugere af dets Corn Tortillas, som er følsomme overfor gluten - eller af andre årsager undgår gluten - til at returnere produktet til den butik, hvor det er købt mod erstatning.

El Taco Truck beklager fejlen og har startet en undersøgelse for at sikre, at det ikke sker igen, oplyser virksomheden i pressemeddelelsen.