Torsdag blev en 37-årig gravid kvinde dræbt af knivstik i sin bil kl. 23.10, efter hun netop havde fået fri fra sit job på et plejecenter på Samsøvej.

»Det ligner en brutal henrettelse. Kvindedrab i det offentligt rum er meget skrækindjagende, og det sætter gang i en grundangst i mange mennesker,« siger tidligere drabschef og leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen, som glæder sig over Midt- og Vestsjællands Politis udmelding om, at man har afsat betydelige ressourcer til at efterforske drabet.