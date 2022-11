Undersøgelse konkluderer: Hyppig mobning på Herlufsholm

Undersøgelsen giver anledning til at rette kritik mod skolens daværende rektor for i foråret at nedtone resultaterne af en national trivselsundersøgelse.

Han kritiseres for ”ikke rettidigt og i tilstrækkelig grad at have gjort en indsats for at nedbringe niveauet af mobning”.

I den uvildige undersøgelse konkluderes det også, at der fortsat er et problem med mobning i 2022.

Undersøgelsen blev igangsat på bagkant af en TV 2-dokumentar, hvor flere tidligere elever stod frem med historier om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser.