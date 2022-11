Spillereglerne er egentligt forbavsende enkle, sagens vigtighed taget i betragtning.

Alligevel havde Lars Barfoed med egne ord ikke sat sig helt godt nok ind i den historiske proces, han tog del i. Det var lige efter folketingsvalget i 2011. Den borgerlige regering havde tabt og meldt sin afgang. En ny statsminister skulle findes, og den daværende formand for De Konservative var i audiens hos dronningen for at give sit råd om, hvem det skulle være. Men så gik det op for ham, at han havde glemt noget.