To kommuner advarer om colibakterier: Kog drikkevandet

Meddelelsen er fredag morgen fortsat gældende.

Anbefalingen gælder i et område, der ”dækker hele kommunen på nær Espergærde, Hornbæk, Snekkersten sydøst for Kystbanen, Helsingør sydøst for Kystbanen samt Helsingør Centrum,” skriver forsyning Helsingør.

Også i et område af Herlev Kommune er en advarsel gældende, og borgere opfordres til at koge vandet i to minutter. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad årsagerne til de to forureninger er.

Området i Herlev Kommune kan ses på et kort på forsyningsselskabet Hofors hjemmeside.