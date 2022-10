Flere gange gennem valgkampen har statsminister Mette Frederiksen talt om nødvendigheden for at lave en ny plan for løn og arbejdsvilkår for den offentlige sektor. Onsdag præsenterer hun og Socialdemokratiet så den nye plan, og selvom udspillet først officielt præsenteres kl. 10, er der en række ting, vi allerede nu ved om forslaget.