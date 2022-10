Butikker risikerer millionbøder for smage til e-cigaretter

Politiet blev tilkaldt for at beslaglægge de ulovlige varer i de to butikker.

- Nu kigger vi på sagerne, og hvad der er fundet. Når der er blevet solgt ulovlige produkter, laver vi en politianmeldelse og en bødeindstilling, siger Stine Pedersen, der er kontorchef i juridisk afdeling i Sikkerhedsstyrelsen.

- På det her område er der i lovbemærkningerne angivet, at der skal gives en bøde på 10.000 kroner, for hvert ulovligt produkt der er fundet. I og med der er fundet over 1000 produkter, som vi umiddelbart vurderer som værende ulovlige, så bliver det nogle ret store bødeindstillinger, vi kommer til at indsende til politiet.