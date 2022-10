Dobbelt trafikdrab har udløst 50 dages betinget fængsel

Samtidig var der ikke noget skærpende i netop denne sag, forklarer Laura Rahbek.

- Straffen kan aldrig gøre op for de tab, som de pårørende har lidt. Der er tale om uagtsomt manddrab, hvor han har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, fordi han har kørt for hurtigt. Dog uden at kørslen rent juridisk kunne vurderes som særligt hensynsløs, siger hun.

Af anklageskriftet fremgår det, at det ældre par kørte ud for ubetinget vigepligt, da de ville dreje ind på Sorøvej fra Nordskovvej. Også denne detalje har spillet ind i rettens vurdering.

- Ulykken skyldtes, at han kørte for stærkt, men det får også en betydning, når straffen skal fastsættes, at de kørte ud for ubetinget vigepligt, forklarer Laura Rahbek.